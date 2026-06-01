В Вельске предприниматель держал рабочего на голодном пайке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, с июня по октябрь 2025 года индивидуальный предприниматель, одним из видов деятельности которого является строительство зданий на территории Вельского района, допустил невыплату заработной разнорабочему на общую сумму более 130 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.