В архангельских офисах периодически возникают конфликты из-за кондиционеров

О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 29% офисных работников из Архангельска. Большинство сотрудников (54%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 17% опрошенных.



Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 34% из них сообщили о спорах в коллективе против 24% среди мужчин.



Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях, чем те, кто младше.



Разногласия из-за климата в офисе возникают у 33% сотрудников с высшим образованием и у 25% — со средним профессиональным.



О перепалках из‑за кондиционеров жители Архангельска, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.

