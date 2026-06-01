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В архангельских офисах периодически возникают конфликты из-за кондиционеров

О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 29% офисных работников из Архангельска. Большинство сотрудников (54%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 17% опрошенных.

 Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 34% из них сообщили о спорах в коллективе против 24% среди мужчин.

 Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях, чем те, кто младше.

 Разногласия из-за климата в офисе возникают у 33% сотрудников с высшим образованием и у 25% — со средним профессиональным.

 О перепалках из‑за кондиционеров жители Архангельска, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше.

17 июль 07:07 | : Скандалы

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