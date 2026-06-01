По Серафимовича в Архангельске теперь можно ездить с ветерком

Месяц назад Народный фронт обратил внимание властей Архангельска на плачевную ситуацию на одной из центральных улиц города – улице Серафимовича, восстановление которой было проведено 4 года назад по нацпроекту БКД.

Во время гарантийного ремонта дорожники сделали выборку асфальта вдоль продолжительного участка полотна и на время работы приостановил.

В течение двух недель бездействия подрядчика водители были вынуждены лавировать между полосами, постоянно создавая ситуации, которые могли привести к ДТП.

После сигнала Народного фронта работы оперативно возобновились, и сейчас проезжее состояние улицы соответствует нормам, дорожное движение осуществляется в комфортном для водителей режиме.