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Архангелогородцы в ужасе от улицы Урицкого

Народный фронт проверил обоснованность 17 обращений граждан, поступивших на прямую линию президента РФ касательно критического состояния асфальта на стратегической улице Урицкого, соединяющей Архангельск с городами и районами Поморья.

Наш рейд развернулся на 872-метровом участке от проспекта Ломоносова до улицы Тимме. Покрытие дороги, ежедневно пропускающей 30 тысяч автомобилей, неудовлетворительное, а местами – катастрофическое. Вокруг колодцев – глубокие ямы, сколы и провалы.

Самая тяжёлая ситуация – на перекрёстке Урицкого и Обводного канала, где размеры выбоин вдвое превышают нормативы безопасности. Но особое опасение вызывает отрезок перед въездом на железнодорожный мост: из-за огромных ям вокруг колодца водители вынуждены выезжать на встречку, что создаёт заторы и повышает риск ДТП.

Народный фронт обратился в администрацию города. Требует привести Урицкого в проезжее состояние. Результат проверим через месяц.

26 июнь 16:38 | : Скандалы

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