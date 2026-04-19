В поселке Талаги угробили контракт на строительство дома культуры

Проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверкой исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлены основания для признания недействительным контракта, заключенного с лицом, привлеченным к административной ответственности.

Установлено, что директор коммерческой организации в целях участия в конкурсе на право заключения контракта на строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района» представил муниципальному заказчику недостоверные сведения об отсутствии фактов привлечения его к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, чем нарушил установленный законодательством прямой запрет на заключение государственных и муниципальных контрактов с лицами, привлеченными к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В связи с оплатой муниципальным учреждением работ по недействительной сделке бюджету причинен ущерб в размере более 81 млн. рублей.

В целях защиты имущественных прав Архангельской области прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление о признании муниципального контракта недействительным и взыскании с подрядчика денежных средств, уплаченных учреждением за выполненные работы.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, с подрядчика в пользу учреждения взыскан ущерб в размере 81 212 тыс. рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.