В поселке Талаги угробили контракт на строительство дома культуры

Проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверкой исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлены основания для признания недействительным контракта, заключенного с лицом, привлеченным к административной ответственности.
Установлено, что директор коммерческой организации в целях участия в конкурсе на право заключения контракта на строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района» представил муниципальному заказчику недостоверные сведения об отсутствии фактов привлечения его к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, чем нарушил установленный законодательством прямой запрет на заключение государственных и муниципальных контрактов с лицами, привлеченными к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
В связи с оплатой муниципальным учреждением работ по недействительной сделке бюджету причинен ущерб в размере более 81 млн. рублей.
В целях защиты имущественных прав Архангельской области прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление о признании муниципального контракта недействительным и взыскании с подрядчика денежных средств, уплаченных учреждением за выполненные работы.
Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, с подрядчика в пользу учреждения взыскан ущерб в размере 81 212 тыс. рублей.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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