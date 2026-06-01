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Северодвинская фирма "Диггер" задолжала государству 8.7 млн рублей

По иску прокурора г. Северодвинска в судебном порядке в федеральный бюджет с бывшего руководителя ЗАО «Диггер», осуществлявшего производство строительных металлических конструкций, взыскан материальный ущерб, причиненный налоговым преступлением, в размере более 8,7 млн рублей.

Основанием для взыскания ущерба в бюджетную систему Российской Федерации послужили результаты проверки материалов уголовного дела, рассмотренного в отношении руководителя коммерческой организации по                         ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. 

Установлено, что осужденный скрывал денежные средства юридического лица, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым платежам в размере, превышающем 8,7 млн рублей. 

Определением Арбитражного суда региона завершена процедура конкурсного производства в отношении организации, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности, что исключило возможность взыскания с нее недоимки по налогам и сборам. 

Изложенное послужило поводом для направления прокуратурой г.Северодвинска искового заявления о взыскании с бывшего руководителя организации в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением. 

Решение суда в законную силу не вступило.

(фото с https://adminustlabinsk.ru

29 июнь 10:13 | : Скандалы

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