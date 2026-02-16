Дети жгут автомобили на юге Архангельской области

На территории Котласа и Коряжмы за текущий месяц зафиксировано два случая возгорания автомобилей. Причиной стали опасные игры несовершеннолетних с огнём.

 Так, в начале апреля в Котласе любопытство первоклассника привело к серьёзному повреждению иномарки: ребёнок поджёг газету в трещине бампера, что привело к возникновению пожара. А вчера в Коряжме, на улице Советской, огонь охватил сразу два отечественных автомобиля ВАЗ.

 В обоих случаях сценарий одинаков: любопытство, отсутствие контроля и уверенность, что «ничего страшного не случится». Но огонь не прощает ошибок.

 Важно знать родителям:

 -Опасность для жизни. Современный автомобиль вспыхивает как спичка и может взорваться за считанные минуты. Ребёнок просто не успеет отбежать.

 -За любопытство детей платят взрослые. Ущерб от сгоревшего авто может составлять сотни тысяч рублей. Взыскивать эти деньги будут с родителей в полном объёме через суд.

 -Постановка на учёт. Даже если ребёнок не достиг возраста уголовной ответственности, информация о происшествии передаётся в ПДН. Это пятно на биографии, которое может закрыть двери в престижные вузы и на госслужбу в будущем.

 Уважаемые родители! Ещё раз проверьте, где ваши дети проводят свободное время. Уберите в недоступные места все зажигалки и спички. Проговорите с ними последствия таких «игр».

 Заметили подозрительные игры детей с огнём во дворе? Не проходите мимо — предотвратите беду!

 

14 апрель 11:35 | : Скандалы

