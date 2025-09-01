Предприниматель из Архангельска держал свою уборщицуу в черном теле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является оказание клининговых услуг, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель допустил невыплату заработной платы уборщице помещений на общую сумму 84 тысячи рублей за апрель-май 2025 года, расходуя денежные средства на текущие нужды.

После обращения работника за защитой своих прав и возбуждения уголовного дела подозреваемый произвел причитающиеся выплаты, включая компенсацию за задержку заработной платы, после чего уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекращено в соответствии с п.2 примечания к ст.145.1 УК РФ, то есть по нереабилитирующему основанию.

Таким образом, предусмотренная законодательством возможность прекращения уголовного дела и преследования способствует в полной мере восстановлению нарушенных трудовых прав граждан, поскольку работодатель, в целях освобождения от уголовной ответственности за невыплату заработной платы, заинтересован в короткие сроки осуществить выплату потерпевшим как задолженности по заработной плате, так и денежной компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы.