Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинский пенсионер вытряс себе компенсацию проезда к месту отдыха

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка по обращению местного жителя о неправомерном отказе отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО в выплате компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха.

Установлено, что пенсионер направил в отделение заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха. Однако в нарушение требований закона, пенсионеру отказано в выплате вышеуказанной компенсации.

Прокурор города в интересах местного жителя обратился  в суд с исковым заявлением о взыскании с отделения Фонда компенсации оплаты проезда к месту отдыха в размере 25 тысяч рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ломоносовского судебного района г. Архангельска требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

20 январь 14:41 | : Скандалы

Главные новости


Январские пироги. Депутаты АрхГорДумы за неделю
На Крещение - угощение

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (189)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20