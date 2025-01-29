Новодвинский пенсионер вытряс себе компенсацию проезда к месту отдыха

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка по обращению местного жителя о неправомерном отказе отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО в выплате компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха.

Установлено, что пенсионер направил в отделение заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха. Однако в нарушение требований закона, пенсионеру отказано в выплате вышеуказанной компенсации.

Прокурор города в интересах местного жителя обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с отделения Фонда компенсации оплаты проезда к месту отдыха в размере 25 тысяч рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ломоносовского судебного района г. Архангельска требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.