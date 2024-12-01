Бывшему северодвинскому депутату Трухину отказано в снисхождении

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 05.11.2024, в соответствии с которым бывший депутат Совета депутатов г. Северодвинска осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в значительном и крупном размерах).

Установлено, что в 2020–2023 годы злоумышленник, являясь членом Комитета по бюджетной политике Совета депутатов г. Северодвинска, за общее покровительство предпринимательской деятельности, содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов (договоров) получил взятки от индивидуального предпринимателя в виде денег в размере 50 тыс. руб. и 192,7 тыс. руб., являвшихся частью взятки в виде 5 % от цены муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования, а также от генерального директора коммерческой организации в сумме 720,6 тыс. руб., являвшихся частью взятки в виде 10 % от прибыли, полученной этой фирмой за выполнение ремонтных и строительных работ в муниципальных учреждениях г. Северодвинска.

Судом виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет, а также с конфискацией в доход государства 963,3 тыс. руб., являвшихся предметами взяток.

Апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.