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На архангельском кладбище массово воруют могильные ограждения

Вот какую душеразрывающую историю рассказал архангелогородец, посетивший в минувшее воскресенье могилы своих близких:

- 6.08 2023 навестил родственника на кладбище, чтобы прибраться и покрасить ограду, а её и нет, украли. Ограждение было сделано из массивной цепи.

 Из разговора с работниками кладбища выяснил, что в течении года украдено более 100 ограждений.

 Заявление в полицию написано, но дали понять, что вряд ли будут искать злоумышленников. Звонил в департамент городского хозяйства, это не их ответственность. Обращаюсь к жителям города, у которых покоятся родственники на этом кладбище, навестить, так рядом также есть похищенные ограждения.

 Про разбитую дорогу до кладбища отдельная песня, её нет.

11 август 09:49 | : Скандалы

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