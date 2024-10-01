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В Архангельске поставили заплатку на тротуар

В столице гордого Поморья одной ямой стало меньше… уже и этому радуемся.

Провал залатали у центральной поликлиники медицинского центра имени Н.А. Семашко ФМБА. До этого там торчал «столб позора», предупреждающий проходящих пациентов, среди которых пожилые, инвалиды и беременные, о потенциальной опасности. А уж как первым снежком припорошит…

Интересно, что соответствующие службы (и власти) даже не чесались, пока общественники не ткнули их в яму носом.

 Народный фронт обратился в мэрию города, и пробоину закатали свежим асфальтом. Оказывается, дел-то…

20 октябрь 09:36 | : Скандалы

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