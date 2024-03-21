Два судебных пристава из Архангельска устроили из службы кормушку

В законную силу вступил приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 28.03.2024, которым двое бывших сотрудников УФССП России по Архангельской области, а также двое жителей областного центра в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой).

Установлено, что участники преступления путем обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам, представления в суд поддельных договоров займов денежных средств совершали хищение денежных средств граждан, находящихся на депозитном счете службы судебных приставов.

Ущерб для потерпевших составил более 2,8 млн рублей.

Приговором суда виновным назначены наказания от 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Одной осужденной суд предоставил отсрочку от реального отбытия наказания в виде 3 лет лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда жалобы осужденных и их защитников с доводами о невиновности, многочисленных нарушениях, допущенных на стадии расследования дела и рассмотрения судом, а также необходимости возвращения уголовного дела прокурору оставила без удовлетворения.