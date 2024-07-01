Модернизация лыжного стадиона в Малых Карелах выполнена халтурно

Почти за 120 млн рублей на одном из крупнейших спортивных объектов области устраивают гостевую парковку и ремонтируют лыжероллерную трассу. Заказчик работ – региональный центр спортивной подготовки "Водник".

По свидетельству очевидцев первый слой асфальта на лыжероллерной трассе укладывали ночью, битум был недостаточно разогрет. В результате на новой поверхности проступили трещины. На следующий день прошли дожди, в трещины попала вода. Если "похоронить" эту влагу под вторым слоем асфальта, в ближайшую зиму в микротрещинах образуется лед, разорвет полотно и приведет его в ненормативное состояние.

А ведь это дорога не для большегрузов! Здесь на огромной скорости будут кататься спортсмены на лыжероллерах, для них чувствительны даже мелкие дефекты.

Народный фронт обратился в министерство спорта Архангельской области с требованием обязать подрядчика выполнить свою работу качественно.