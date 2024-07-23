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Тренера из Онеги обидели выплатами при выход на пенсию

Онежская межрайонная прокуратура Архангельской области провела проверку по обращению гражданина о нарушении его трудовых прав муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа г. Онеги».

Установлено, что заявителю при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые работодателем не начислено и не выплачено единовременное выходное пособие в размере трех окладов, чем нарушено его право на своевременный и полный материальный расчет при увольнении. 

В этой связи Онежский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах гражданина о взыскании с учреждения единовременного выходного пособия при увольнении, компенсации за задержку этой выплаты, а также морального вреда, который удовлетворен.

Не согласившись с судебным актом, третье лицо — администрация 
 муниципального образования «Онежский муниципальный район» воспользовалось правом на его обжалование. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Судебный акт исполнен, гражданину произведены полагающиеся выплаты в размере 66,8 тыс. рублей. 

(фото с https://shkolatengushevskaya-r13.gosweb.gosuslugi.ru) 

28 август 16:54 | : Скандалы

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