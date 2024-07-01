Юный негодяй из Архангельска украл и заложил мамин телевизор

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кражи, в том числе с банковского счета).

Следствием установлено, что в текущем году несовершеннолетний обвиняемый по месту жительства в Исакогорском округе города Архангельска неоднократно без разрешения брал у матери банковскую карту, оплачивал ей свои покупки, а также осуществлял денежные переводы с ее счета на свою карту. Похищенными денежными средствами на общую сумму около 40 тысяч рублей подросток распорядился по своему усмотрению. Он же совершил хищение из дома телевизора, сдав его через знакомого в залоговый центр и потратив вырученные денежные средства.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, так как утратила контроль над воспитанием сына-подростка. Несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что деньги потратил на личные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.