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Юный негодяй из Архангельска украл и заложил мамин телевизор

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и  п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кражи, в том числе с банковского счета). 

Следствием установлено, что в текущем году несовершеннолетний обвиняемый по месту жительства в Исакогорском округе города Архангельска неоднократно без разрешения брал у матери банковскую карту, оплачивал ей свои покупки, а также осуществлял денежные переводы с ее счета на свою карту. Похищенными денежными средствами на общую сумму около 40 тысяч рублей  подросток распорядился по своему усмотрению. Он же совершил хищение из дома телевизора, сдав его через знакомого в залоговый центр и потратив вырученные денежные средства.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, так как утратила контроль над воспитанием сына-подростка. Несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что деньги потратил на личные нужды. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://m.bk55.ru) 

24 август 11:09 | : Скандалы

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