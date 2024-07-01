Прокуратура прищучила три колонии УФСИН Поморья в части лесопользования

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения исправительными учреждениями законодательства в сфере лесопользования.
Установлено, что тремя исправительными учреждениями допущены нарушения при выполнении условий договоров по предоставлению лесных участков, складировании древесины.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурорами Коношского, Пинежского и Плесецкого районов руководителям ФКУ КП-19, ФКУ ИК-21, ФКУ ИК-28 УФСИН России по Архангельской области, нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.