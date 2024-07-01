Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура прищучила три колонии УФСИН Поморья в части лесопользования

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения исправительными учреждениями законодательства в сфере лесопользования.

Установлено, что тремя исправительными учреждениями допущены нарушения при выполнении условий договоров по предоставлению лесных участков, складировании древесины. 

По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурорами Коношского, Пинежского и Плесецкого районов руководителям ФКУ КП-19, ФКУ ИК-21, ФКУ ИК-28 УФСИН России по Архангельской области, нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.

 

29 июль 16:40 | : Скандалы

Главные новости


В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться
Группа Аквилон первой в регионе расселила деревянные дома в рамках программы КРТ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (307)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20