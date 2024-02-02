В Архангельской области зарегистрирован факт вопиющего вандализма

Обвинительное заключение предъявлено трем несовершеннолетним жителям Устьянского района Архангельской области. Они обвиняются в уничтожении и повреждении мест захоронения.

По версии следствия, пьяные обвиняемые 8 июля 2023 года на территории кладбища вблизи деревни Малиновка Устьянского района наносили удары ногами и руками по надгробным сооружениям могильных захоронений умерших. Вырывали из могильных захоронений могильные кресты, срывали надгробные плиты, опознавательные таблички, повреждали ограждения мест захоронений усопших.

В результате совершенного преступления повреждены и уничтожены более 100 надмогильных сооружений.

Обвиняемые вину признали в полном объеме, нескольким потерпевшим возмещен причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Устьянский районный суд.