Прокуратура отреагировала на увольнения медработников Архангельска и Новодвинска

Прокуратурой Архангельской области в адрес межрегиональной территориальной государственной инспекции труда направлено требование об организации проверки медицинских учреждений, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства.

При наличии оснований виновные лица будут привлечены к административной ответственности, выдано предписание.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Архангельской области.