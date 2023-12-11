Прокуратура отреагировала на увольнения медработников Архангельска и Новодвинска

Прокуратурой Архангельской области в адрес межрегиональной территориальной государственной инспекции труда направлено требование об организации проверки медицинских учреждений, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства.
При наличии оснований виновные лица будут привлечены к административной ответственности, выдано предписание.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Архангельской области.
(фото с https://дорпрофжел.рф/consultation/uderzhivat-ili-net/)