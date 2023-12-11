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Прокуратура отреагировала на увольнения медработников Архангельска и Новодвинска

Прокуратурой Архангельской области в адрес межрегиональной территориальной государственной инспекции труда направлено требование об организации проверки медицинских учреждений, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства.

При наличии оснований виновные лица будут привлечены к административной ответственности, выдано предписание.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Архангельской области.

(фото с https://дорпрофжел.рф/consultation/uderzhivat-ili-net/) 

 

10 январь 18:32 | : Скандалы

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