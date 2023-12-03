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Архангельских энергетиков отправили исправляться в колонию общего режима

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией участвующего в деле прокурора и вынес приговор в отношении бывших руководителей ПАО «ТГК-2» и АО «АрхоблЭнерго». Они в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными  по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство и пособничество в использовании должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере),  п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Также постановлением Октябрьского районного суда г. Архангельска установлена причастность бывшего заместителя председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности), к ней применены принудительные меры медицинского характера.

Установлено, что бывший генеральный директор  ПАО «ТГК-2» и лицо, занимавшее должность исполнительного, а затем генерального директора  АО «АрхоблЭнерго», в период с 21.02.2018 по 20.02.2021, нарушив законодательство о закупках, обеспечили заключение государственных контрактов на поставку топлива для нужд АО «АрхоблЭнерго» по завышенной стоимости с ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК», ненадлежащим образом исполняли условия договора передачи ПАО «ТГК-2» полномочий единоличного исполнительного органа АО «АрхоблЭнерго», в результате чего последнее заплатило контрагентам, банкам и в бюджет значительные штрафы, пени и пошлины, тем самым дестабилизировав деятельность АО «АрхоблЭнерго» с целью его банкротства и захвата имущества, принадлежащего Архангельской области.

Это привело к наступлению тяжких последствий в виде создания угрозы энергетической безопасности региона, а также к причинению АО «АрхоблЭнерго» и областному бюджету материального ущерба в размере свыше 150 млн рублей.

Подсудимые также с 01.05.2019 по 30.11.2020 вывели около 18 млн рублей АО «АрхоблЭнерго» из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами, не исполнили обязанности налогового агента, не уплатив в бюджетную систему Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере около 32 млн рублей.

Эти же лица в июне-июле 2020 г. путем уговоров склонили к совершению преступных действий заместителя председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области, которая при их последующем пособничестве в ходе проверки АО «АрхоблЭнерго» предоставила в распоряжение должностных лиц ПАО «ТГК-2» и АО «АрхоблЭнерго» документы оперативно-служебного характера и внесла в акт проверки заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений при осуществлении АО «АрхоблЭнерго» финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме этого, генеральный директор ПАО «ТГК-2», являясь бенефициарным владельцем ООО «ТЭК», с 21.02.2018 по 31.12.2020 легализовала денежные средства в размере около 380 млн. рублей, полученных в результате совершения преступлений, путем финансовых операций через подконтрольные организации и физических лиц, израсходовав на приобретение элитной недвижимости и транспортных средств.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя бывшему руководителю ПАО «ТГК-2» назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а бывшему руководителю АО «АрхоблЭнерго» – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обоим назначены дополнительные наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на срок 2 года, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

С учетом неудовлетворительного состояния здоровья бывший заместитель председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области освобождена от наказания с применением принудительных мер медицинского характера.

По решению суда у бывшего руководителя ПАО «ТГК-2» в доход государства конфисковано 305 млн рублей и квартира в г. Москве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено по основании совместной работы Управления «П» СЭБ ФСБ России, РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области, расследовано отделом СУСК России по Архангельской области и НАО. 

26 декабрь 16:04 | : Скандалы

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