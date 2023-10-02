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В Коряжме обижали сотрудников Межшкольного учебного комбината

Органами прокуратуры проведена проверка соблюдения трудовых прав работников МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Коряжмы.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства образовательным учреждением допускается невыплата в установленный срок заработной платы, заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых, допуск работников без подтверждающих медицинский осмотр документов, не обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

Директор образовательного учреждения  в сентябре текущего года привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 и ст. 5.27.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения внесенного представления права работников восстановлены – с сотрудниками заключены трудовые договоры, работодателем обеспечено прохождение медицинского осмотра сотрудниками и получение соответствующих справок, выплачена заработная плата в полном объеме.

(фото с https://kprfast.ru) 

 

14 ноябрь 09:16 | : Скандалы

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