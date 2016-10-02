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Онежский глава Максимов получил "по шапке" за неспиленные опасные тополя

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям граждан о бездействии органов местного самоуправления по спилу деревьев, представляющих опасность.

Установлено, что в г. Онега более 400 таких деревьев тополя, однако меры по их ликвидации администрацией не принимаются. 

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд  с требованием о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным. 

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора и обязал органы местного самоуправления  в течение года организовать работы по ликвидации аварийных деревьев. 

Решение суда не вступило в законную силу, поскольку обжалуется главой муниципалитета. 

(фото с https://kaktus.media) 

 

09 ноябрь 12:29 | : Скандалы

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