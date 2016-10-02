Онежский глава Максимов получил "по шапке" за неспиленные опасные тополя

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращениям граждан о бездействии органов местного самоуправления по спилу деревьев, представляющих опасность.

Установлено, что в г. Онега более 400 таких деревьев тополя, однако меры по их ликвидации администрацией не принимаются.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным.

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора и обязал органы местного самоуправления в течение года организовать работы по ликвидации аварийных деревьев.

Решение суда не вступило в законную силу, поскольку обжалуется главой муниципалитета.