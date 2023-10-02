Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельска защитила права сироты на получение жилья

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. Установлено, что за несовершеннолетней, которая воспитывалась  в детском доме, решением департамента здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангельска было закреплено право на внеочередное предоставление жилого помещения на территории города.

Однако после того, как ребенок был передан на воспитание в замещающую семью, проживающую в другом муниципальном образовании области, несовершеннолетняя  лишена права на внеочередное предоставление жилья.

В этой связи, с целью восстановления прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с требованием о возложении на управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации городского округа «Город Архангельск» обязанности включить ребенка в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

(фото с https://bryansktoday.ru/article/205612

 

 

18 октябрь 11:04 | : Скандалы

Главные новости


Переправа, переправа! Архангельск в предчувствии зимы
Песни без слов. Илья Бешевли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (187)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20