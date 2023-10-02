Прокуратура Архангельска защитила права сироты на получение жилья

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. Установлено, что за несовершеннолетней, которая воспитывалась в детском доме, решением департамента здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангельска было закреплено право на внеочередное предоставление жилого помещения на территории города.

Однако после того, как ребенок был передан на воспитание в замещающую семью, проживающую в другом муниципальном образовании области, несовершеннолетняя лишена права на внеочередное предоставление жилья.

В этой связи, с целью восстановления прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с требованием о возложении на управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации городского округа «Город Архангельск» обязанности включить ребенка в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.