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В Котласе прокурор не дал обидеть сироту

Котласской межрайонной прокуратурой при проведении проверки законодательства о социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выявлены нарушения закона.

           Установлено, что 21-летний  житель г. Котласа в январе 2020 года включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилья, однако до настоящего времени жилым помещением не обеспечен.

           В этой связи межрайонный прокурор обратился в Котласский городской суд с исковым заявлением к администрации ГО «Котлас» о предоставлении гражданину жилья специализированного жилищного фонда.

           Иск прокурора удовлетворен, его исполнение находится на контроле прокурора. 

(фото с https://dailygraf.ru/v-rossii-okolo-200-tisyach-bezdomnikh-detey-sirot) 

 

08 август 14:24 | : Скандалы

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