В Котласе прокурор не дал обидеть сироту

Котласской межрайонной прокуратурой при проведении проверки законодательства о социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выявлены нарушения закона.

Установлено, что 21-летний житель г. Котласа в январе 2020 года включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилья, однако до настоящего времени жилым помещением не обеспечен.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в Котласский городской суд с исковым заявлением к администрации ГО «Котлас» о предоставлении гражданину жилья специализированного жилищного фонда.

Иск прокурора удовлетворен, его исполнение находится на контроле прокурора.