Алексей Белый: как защитить юных северян от посягательств педофилов

Житель города Северодвинска признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный, проживая на территории города Северодвинска, посредством сети Интернет знакомился с девочками в возрасте от 7 до 15 лет, проживающими в разных регионах России, вел с ними активную переписку, входя в доверие. Оказывая развращающее влияние на потерпевших, уговаривал и шантажировал под угрозой распространения их переписки сделать и выслать ему фотографии порнографического характера, которые распространял в сети Интернет, а также направлял фотоматериалы, признанные порнографическими.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску. Потерпевшими по делу были признаны десять несовершеннолетних девочек.

Рукодитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый рассказал о том, как защитить несовершеннолетних от сексуальных посягательств :

- В России ежедневно тысячи случаев (а в мире — десятки тысяч), когда дети и подростки начинают общаться в виртуальном пространстве, не зная, кто находится с другой стороны экрана. Каждый год в международных отчётах приходится читать, что количество преступлений сексуальной направленности, с которыми сталкиваются дети через Интернет, растёт во всех странах.

И у взрослых, и у детей скорость движения пальцев по клавиатуре, к сожалению, иногда опережает скорость мышления, отчего все проблемы и начинаются. Необдуманные действия рано или поздно приводят к неприятным ситуациям. Мы все с вами знаем и своим детям говорим о том, что на ошибках учатся, но хотелось бы, чтобы они учились на чужих ошибках, да и вобще, конечно, чтобы таких жутких ошибок не было априори.

Практика показывает, что дети в процессе взросления предпочитают набивать собственные шишки, но касательно Интернета эта ситуация оказалась ещё более серьёзной. Выяснилось (во всех странах этот показатель одинаковый), что если человек хотя бы раз в жизни стал жертвой шантажа, мошенничества, обмана, попал в какую-то зависимость, то, как ни странно, уже после выхода из этой ситуации каждый четвёртый спустя какое-то время повторно создаёт ситуацию, которая будет для него очень некомфортной или опасной. Дети и подростки могут несколько раз попадать в крайне неприятные ситуации, связанные с сексуальной эксплуатацией.

Согласно международным исследованиям, российские подростки являются одними из самых активных пользователей Интернета: в 12-14 лет они проводят в Интернете в среднем по 3,5 часа в день.

80% детей от 12 до 14 лет уже пользуются социальными сетями, в России это, в основном, социальная сеть «ВКонтакте». Часто подростки пользуются смартфонами, то есть в любой момент они могут оказаться в Интернете. Практика наших расследований подтверждает статистику этого исследования.

— Для очень многих детей и подростков знакомство с каким-то новым человеком в Интернете означает, что через 10-20 минут они уже готовы рассказать о себе всё, что не рассказывали никому. Всё то, о чем не знает никто из окружающих взрослых, вопросы, которые им не задаются, очень легко адресуются неизвестному человеку с другой стороны экрана.

Мы с вами можем рассмотреть тенденцию, в которой этот механизм хорошо показан: девочку все обижают, и вдруг появляется подружка, с которой она может всё обсудить, поговорить о чем угодно, у ребёнка возникает привязанность, тяга к этому общению, а потом оказывается, что это не тот человек, который ребёнку нужен — под видом сверстницы с ней общался мужчина средних лет.

Это общая схема того, что происходит в виртуальном пространстве. Злодей с той стороны экрана довольно быстро выдает себя, когда начинает проявлять сексуальный интерес к ребёнку или подростку. О терминах, которые связаны с сексуальными преступлениями в Интернете:

груминг — склонение детей к действиям сексуального характера, секс-чатинг — общение на сексуальные темы, секстинг — пересылка сообщений интимного содержания,

sextortion — шантаж с использованием материалов интимного характера. К sextortion относится подавляющая часть всех преступлений в Интернете, по которым возбуждают уголовные дела, когда дети и подростки оказываются пострадавшими, — считает Алексей Белый.

Все знают, что по улице голым бегать нехорошо, в школу без штанов тоже странно приходить. Но когда люди оказываются в Интернете, они об этом забывают. Очень многие подростки, исходя из ложной анонимности, ложной невидимости и ложной безответственности, считают, что о том, что они делают в Интернете, никто не узнает. И начинается нарушение общепринятых норм, касающихся обнажения, чем замечательно пользуются злодеи с той стороны экрана. Ещё раз эксперт подчеркивает: подавляющее число уголовных дел связано с нарушением этого правила.

Правило гласит, что интимный контент нельзя отправлять никогда и никому. Это касается и взрослых, но если взрослых впоследствии шантажируют, выманивая у них деньги, то при шантаже детей цели более страшные. Дети попадают фактически в сексуальное рабство и вынуждены длительное время выполнять требования человека, находящегося с другой стороны экрана по новому и новому воспроизведению интимного фото и видеоконтента уже «под заказ». Это самые массовые преступления, которые происходят по отношению к детям и подросткам.

Если у ребёнка в телефоне есть видеокамера, а с той стороны экрана есть человек, который его может взять на крючок, считайте, что готовая порностудия уже работает. Ребёнка можно заставить делать всё что угодно и снимать всё что угодно, а потом либо наслаждаться этим в гордом одиночестве, либо продавать на специфических форумах, где такие же педофилы с удовольствием обмениваются такого рода контентом.

Больше этому подвержены девочки-подростки: практика показывает, что они легче идут на поиск контактов, их интересуют более взрослые собеседники, чем их сверстники. Каждая думает, что её неприятности не коснутся и именно её собеседник с другой стороны экрана — не такой. К сожалению, платить за это потом приходится огромным количеством потраченных нервов, а иногда и чем-то большим.

Правило, которое является очень важным и для детей, и для взрослых: постоянно приходится напоминать о недопустимости загрузки в Интернет излишней информации о себе, излишних идентификаторов, которые позволяют понять, кто ты и что ты делаешь. Благодаря Интернету намного легче стало планировать преступления по отношению к несовершеннолетним. Можно увидеть, где ребёнок учится, как выглядит, как зовут маму и папу, чем он интересуется.

Если мы говорим о переходе преступника в реальный мир, то встреча под предлогом: «Здравствуй, я твой дядя из Северодвинска о котором тебе никогда не рассказывали» планируется гораздо легче. В виртуальном пространстве войти в доверие к ребёнку и подростку очень легко, это доказано уже тысячами уголовных дел.

К сожалению, дети не задумываются о том, кто находится с той стороны экрана, и не предпринимают мер по идентификации — действительно ли там мальчик, девочка или же это какой-то взрослый человек.