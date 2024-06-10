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Утраченные чудеса Поморья. Ансамбль Юромско-Великодворского погоста

На правом берегу Мезени, в 44 километрах ниже села Лешуконского находится Юрома - одно из самых древних русских поселений в мезенских землях. В «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» (Вып. 2, 1895 г.,стр. 395-396) сведения о Юромском приходе начинаются словами: «Описываемый приход существовал уже в начале XVI в., так как в 1513 г., по свидетельству памятной церковной книги 1822 г., в нем был уже священник Иван». В Юроме находился как административный, так и церковно-приходской центры. В те времена система управления на Русском Севере строилась по погостам. Разделение по ним официально прекратилось лишь в 1775 году. Понятие погоста перешло к православным кладбищам. 

В «Подлинной писцовой книге погостов, сёл и деревень» 1623 года записано: «Погост в Юроме – церковь Архангела Михаила вверх, церковь Пророка Ильи древяны».

 В упомянутом выше Описании 1895 года содержатся сведения о двух церквях: Михаила Архангела (1686 год) и Илии Пророка (1743 года). Между ними стояла колокольня (1725 года) в виде столпообразного восьмерика «от пошвы» с шатровым завершением. В 1896 году Михаило-Архангельская церковь пострадала от пожара и 7 ноября 1896 года после исправления повреждений была вновь освящена. Кстати, 200 рублей на работы в далёком северном селе пожаловала императрица Мария Феодоровна. 

В 1898 году ансамбль из двух церквей и колокольни («тройник») Юромско-Великодворского погоста обследован архитектором Ф.Ф.Горностаевым. Он выполнил обмеры двух церквей и сделал фотографии погоста. В 1906 году художник И.Я.Билибин написал по фотографии Ф.Ф.Горностаева картину (фото перед текстом).

В 1904 году уроженец Юромы Николай Шабунин (1866-1907) запечатлел на фото знаменитые юромские шатровые церкви Михаила Архангела и Илии Пророка, колокольню между ними и стоящую неподалёку ветряную мельницу (фото 1 после текста). Сделал он и фото с противоположного берега Мезени (фото 2 после текста).

 Увы, судьба чудесного ансамбля печальна.  12 июля 1933 года церковь Михаила Архангела сгорела после удара молнии. Следом были разобраны колокольня и Ильинская церковь.

В 1965 году Ю.С.Ушаковым начаты работы по реконструкции архитектурного ансамбля Юромско-Великодворского погоста. Выполнена графическая реконструкция. Осталось возвести ансамбль заново… Всего лишь. 

 

Александр Чашев

 

Предыдущий текст из цикла «Утраченные чудеса Поморья»: https://rusnord.ru/hot/63642-utrachennye-chudesa-pomorja-hramovyj-ansambl-sela-chekuevo.html

 

14 июль 10:00 | : Общество / Горячая тема

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