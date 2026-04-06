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Дмитрий Морев проинспектировал ремонт коллектора на проспекте Ломоносова

Ремонт канализационного коллектора на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской находится на личном контроле главы Архангельска Дмитрия Морева. Сегодня он посетил объект, оценил темпы работ и состояние аварийной трубы, а также обсудил с руководителями РВК-Архангельск дальнейшие этапы восстановления инфраструктуры.

Глава города лично убедился: провести ремонт без вскрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей невозможно.

Как отметил Дмитрий Морев, коллектор обслуживает густонаселенный квартал в границах улиц Воскресенская – Карла Маркса – проспект Троицкий. Чтобы жители не испытывали дискомфорта, РВК-Архангельск организовал временную перекачку стоков по специальным рукавам, проложенным через проезжую часть улицы Воскресенской.

«Сейчас люди не ощущают никаких сложностей — ни по водоснабжению, ни по водоотведению. Материалы, техника и рабочая сила у компании есть, замена коллектора уже началась», — подчеркнул глава города.

Генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев пояснил, что железобетонный коллектор 1970 года постройки полностью выработал свой ресурс. Телеинспекция показала: точечный ремонт невозможен.

«Менять трубу участками — бессмысленно. Мы приняли техническое решение о полной замене на современные трубы. Первые 50 метров через улицу Воскресенская переложим за четыре дня, после чего движение откроем, а затем поэтапно заменим еще 520 метров — до улицы Карла Маркса. Средств и сил для таких работ у компании достаточно», — рассказал Андрей Поташев.

Провал дорожного полотна на проспекте Ломоносова заметили жители и сообщили в колл-центр вечером в воскресенье, 7 июня. Уже в понедельник специалисты провели гидродинамическую промывку и теледиагностику. В ночь с 8 на 9 июня начались первые раскопки: изначально планировалось установить точечные вставки, однако обследование показало, что свод трубы на всем протяжении находится в неудовлетворительном состоянии. Именно это и привело к решению о полной перекладке.

Ситуация на проспекте Ломоносова — не просто аварийный ремонт, а начало планомерной замены изношенного участка городской канализации. РВК-Архангельск использует современные трубы и пошаговый график, чтобы сохранить транспортную доступность и комфорт горожан. Следующие четыре дня — ключевой этап на перекрестке, далее работы переместятся вдоль проспекта. Компания благодарит жителей за понимание и держит ситуацию на публичном контроле. Каждый новый метр трубы — это вклад в надежность водоотведения центральной части Архангельска на десятилетия вперед.


11 июнь 16:26 | : Политика / Экономика

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