В Северодвинске вручали паспорта и награды

Вчера в Северодвинске чествовали защитников Отечества. Рассказывает глава города Игорь Арсентьев:

- Торжество прошло в драматическом театре в сопровождении духового оркестра Беломорской военно-морской базы. Перед началом мероприятия более полусотни северодвинских школьников получили паспорта граждан России из рук командира подводной лодки «Саров» капитана 1 ранга Константина Тюрина.

На сцене драмтеатра государственные награды военнослужащим вручил командир Беломорской военно-морской базы Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов. Почётными грамотами администрации Северодвинска награждены сердечно-сосудистый хирург Центральной медико-санитарной части № 58 Игорь Немцев, заведующий неврологическим отделением филиала № 2 1469-го Военно-морского клинического госпиталя Игорь Гончар и главная медсестра филиала № 2 1469-го Военно-морского клинического госпиталя Марина Крапивина.

В День защитника Отечества мы с гордостью чтим преданность, мужество и любовь к России ветеранов, военнослужащих и всех, кто служит Родине сердцем и делом. Вы — опора нашей великой страны, надежная крепость Белого моря и Поморья. Северодвинск, город корабелов, всегда с вами - счастья, здоровья и новых побед! С праздником!



