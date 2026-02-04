Путин разрешил отрубать интернет

Президент России подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по запросу Федеральной службы безопасности при возникновении угроз безопасности. Документ, подготовленный правительством РФ, вносит изменения в федеральный закон «О связи». Подробности у издания «Регион 29»:

- Согласно новым нормам, операторы обязаны выполнять запросы ФСБ о приостановке услуг связи в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. При этом компании освобождаются от ответственности за перебои со связью, если отключение связано с реагированием на запрос спецслужбы.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как пояснил на пленарном заседании замглавы Минцифры Иван Лебедев, принятие закона связано с необходимостью обеспечения оперативной безопасности «на территории регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников». По его словам, операторы связи уже неукоснительно выполняют указания спецслужб, однако требовалась законодательная донастройка для качественного выстраивания взаимодействия.

Напомним, массовые сбои в работе мобильного интернета наблюдались в Архангельской области 12 февраля. В этот день в Мирном была объявлена опасность атаки беспилотников. Одновременно с этим стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Котласа.