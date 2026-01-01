С Ломоносовым по жизни

Архангельск готовится отметить юбилей своего самого знаменитого земляка. Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Вместе с Ломоносовским фондом приступили к подготовке празднования юбилея Михаила Ломоносова. В этом году исполняется 315 лет со дня рождения нашего великого земляка.

Сегодня с генеральным директором Ломоносовского фонда Павлом Журавлевым и советником председателя правления фонда Галиной Добруновой обсудили план совместной работы. В том числе мероприятия по сохранению стелы, установленной у Ломоносовского дома на набережной Северной Двины.

Предложения Галины Павловны Добруновой имеют большую ценность. Напомню, что с 1975 по 1990 год она была секретарем и первым секретарем Октябрьского райкома. За эти годы в Октябрьском районе были значительно увеличены объемы жилищного строительства, появился привокзальный микрорайон. Затем ее управленческий опыт был востребован на руководящих должностях в администрации Архангельской области. И уже более 20 лет она посвятила развитию Ломоносовского фонда, который сохраняет и популяризирует наследие известного ученого.