С Ломоносовым по жизни

Архангельск готовится отметить юбилей своего самого знаменитого земляка. Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Вместе с Ломоносовским фондом приступили к подготовке празднования юбилея Михаила Ломоносова. В этом году исполняется 315 лет со дня рождения нашего великого земляка. 

 Сегодня с генеральным директором Ломоносовского фонда Павлом Журавлевым и советником председателя правления фонда Галиной Добруновой обсудили план совместной работы. В том числе мероприятия по сохранению стелы, установленной у Ломоносовского дома на набережной Северной Двины. 

 Предложения Галины Павловны Добруновой имеют большую ценность. Напомню, что с 1975 по 1990 год она была секретарем и первым секретарем Октябрьского райкома. За эти годы в Октябрьском районе были значительно увеличены объемы жилищного строительства, появился привокзальный микрорайон. Затем ее управленческий опыт был востребован на руководящих должностях в администрации Архангельской области. И уже более 20 лет она посвятила развитию Ломоносовского фонда, который сохраняет и популяризирует наследие известного ученого.

