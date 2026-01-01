Олимпийский чемпион обещает развивать биатлон в Архангельске

Хорошей новостью поделился глава города Дмитрий Морев:

- Рабочий визит президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова начался с посещения нашей лыжной базы «Саломаты». Виктор Майгуров провел открытую тренировку с ребятами, а в ходе встречи мы обсудили перспективы развития центра подготовки юных спортсменов.

Сегодня на базе «Саломаты» состоялось открытие пневматического стрельбища. Следующим шагом должно стать восстановление малокалиберного стрельбища и устройство лыжероллерной трассы для летней подготовки биатлонистов.

Спортивный путь Виктора Майгурова связан с Архангельском: в конце 90- годов именно на базе «Саломаты» он тренировался и участвовал в летних сборах. И сейчас он готов оказать содействие в возрождении традиционного северного вида спорта в нашем городе. Кроме развития инфраструктуры базы, речь идет о проекте «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Он нацелен на популяризацию данного вида спорта у детей.

Включиться в работу готова городская Федерация биатлона, а также тренерский состав спортшколы «Искра». Заслуженный тренер РСФСР Борис Туголуков воспитал не одно поколение биатлонистов и подготовил тренеров-преподавателей. И сейчас он продолжает заниматься с воспитанниками отделения биатлона школы «Искра». Будем растить чемпионов!



