Архангельск готов отметить Новый год без аварий и происшествий

Главная тема городской планерки – подготовка к работе в новогодние каникулы. Чтобы горожане могли спокойно отдыхать, всем коммунальным организациям необходимо быть в тонусе. О деталях подготовки к ежегодному испытанию отдыхом поведал градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

 - Директорам департаментов, главам округов, руководителям ресурсоснабжающих компаний поставил задачу быть на связи 24/7, утвердить графики дежурства, детально продумать план действий в случае нештатных ситуаций. Также от всех УК и ТСЖ необходимо получить информацию о контактных лицах, с которыми можно решать вопросы в праздники. 

 Особое внимание уделили подготовке локальных котельных: запасы резервного топлива должны быть проверены и пополнены уже на этой неделе. 

 К МДУ на сегодняшний день есть претензии: посыпку песком тротуаров требуется срочно усилить, а также добавить динамики расчистке парковочных карманов. 

 На каникулах содержание дорог будет организовано в круглосуточном режиме, включая 31 декабря и 1 января. На уборку общественных территорий выйдут сотрудники «Городского благоустройства» и «Чистого города». 

 Принимать и обрабатывать обращения от горожан продолжит Единая дежурно-диспетчерская служба города: 8 (8182) 420-112.


22 декабрь 12:50 | : Политика

