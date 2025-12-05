Вверх
Дмитрий Морев в итоговом Национальном рейтинге мэров за 2025 год

Опубликован итоговый Национальный рейтинг мэров ключевых российских городов за 2025 год.

Эксперты рейтинга отмечают, что в уходящем году мэры областных центров и столиц республик фактически были встроены в вертикаль региональной власти, работая в логике администраций губернаторов и глав субъектов. Следуя этой же логике, можно было бы вообще передать мэров в прямое подчинение Президенту, однако очевидно, что в таком случае глава государства просто не смог бы эффективно заниматься федеральной повесткой.

Плюс отмечается повышенное внимание к градоначальникам областных центров со стороны следственных органов. В уходящем году прямо на рабочих местах были задержаны главы городских администраций Красноярска и Владимира, оба по коррупционной составляющей.

То есть, это совсем не то место, де медом намазано.

Итак…

Первые три места заняли: Хас-Магомед Кадыров (Грозный), Сергей Собянин (Москва), Ратмир Мавлиев (Уфа).

Последние три: Джамбулат Салавов (Махачкала), Алексей Кузьмин (Биробиджан), Вячеслав Судер-оол (Кызыл).

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев на 69 месте.

Комментарий эксперта:

- Главным событием 2025 года лично для градоначальника Морева стало его переизбрание на второй пятилетний срок. Пусть это были и непрямые выборы (чем недовольно значительное число горожан, если судить по комментариям в пабликах), но таковы сегодня условия игры в высшей кремлёвской «лиге». Депутаты городского парламента единодушно поддержали того, кого им порекомендовал тоже только что переизбранный губернатор Цыбульский, «прокатив» своего же коллегу-депутата, представившего откровенно более слабую и менее проработанную программу своих действий на пятилетку. Доволен ли сам Дмитрий Александрович, вопрос. Он из офицеров спецслужб, а они привыкли исполнять, а не рассуждать. Тем более, что изрядная часть претензий к нему необъективна и исходит от записных критиков любой власти.

Теперь о том, что было сделано за уходящий год в Архангельске при активном участии мэра. КРТ (комплексное развитие территорий) только набирает обороты. Это означает, что застройщик, кроме возведения жилых зданий, берет на себя обязательства снабдить новых жильцов соответствующей инфраструктурой – благоустроенными дворами, оборудованными спортивными и игровыми площадками, первые этажи специально приспособлены для размещения магазинов шаговой доступности. Сюда же можно добавить, что в этом году были снесены более ста расселенных деревяшек, что является рекордом для областной столицы.  То есть, на месте старого обязательно появится что-нибудь новое (земля в Архангельске на простаивает), в том числе, общественные территории.

МУП «Чистый город» отмечает первый год работы в его штате дворников. Тех самых, привычных глазу, летом – с метлой и совком, зимой – с лопатой и ломом в руках. Даже визуально городские улицы стали чище, так аккуратно не сработает и самая навороченная техника. Дворников ввели в штат по указанию администрации после многочисленных жалоб горожан. Да и сам «Чистый город» — плод инициативы мэра Морева. Объекты заботы архангельских дворников — парки, скверы, места отдыха, территории у городских памятников, памятных знаков, арт-объектов, где технике сложно. Они, кстати, сами называют свою профессию творческой.

В этом году Архангельск активно переходил с мазута на газ, что дешевле в потребление и экологичней для окружающей среды. Открытие в ноябре газовой котельной на Краснофлотском, которую принимал лично глава городской администрации, серьезная веха в развитие теплоэнергетике. Главное, надежность, что гиперактуально в этот период года. Особо ценно, что возведение и оборудование котельных проводится за счет инвесторов-газовиков.

18 декабрь 08:30 | : Политика

