Дмитрий Морев взялся за светофоры

Новым опытом в сфере благоустройства города делится непосредственно глава администрации Архангельска:

- Мы приступили к внедрению современной системы обратной связи по работе и состоянию светофоров. 

 Первые таблички с QR-кодами установлены на 22-х светофорных объектах вдоль проспекта Троицкого и улицы Воскресенской. Они содержат идентификационные данные конкретного светофора и контактную информацию для обращения в МУП «Горсвет». 

 При считывании QR-кода открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Все сообщения сразу попадают в систему учета заявок и моментально принимаются в работу предприятием «Горсвет». 

 Всего в Архангельске установлено 150 светофорных объектов. Большая часть регулирующих движение светофоров оборудована контроллерами, которые позволяют диспетчеру удаленно контролировать исправность работы электроники. Но повреждения могут быть механические: граффити, наклейки и другое. С помощью нового цифрового сервиса горожане смогут сообщить и о таких фактах. Наша общая задача – обеспечить безопасность и оперативный ремонт в случае необходимости. 

 Посмотрим, насколько востребованным и удобным для жителей будет такой способ обратной связи с эксплуатирующей организацией. И затем примем решение о распространении этой практики на все светофоры.

14 октябрь 12:36 | : Политика / Экономика

