Зачем нам нужен MAX? Отвечает "пЕРеговорка"

Как российский мессенджер МАХ станет основой безопасного интернет-общения для всех? Как будет развиваться искусственный интеллект в России? Как устранить цифровое неравенство?



На эти и другие вопросы в подкасте Единой России «пЕРеговорка» ответили председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский и первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью, управляющий директор «Группы Дискурс» Олег Полетаев.



Аудиоверсия уже доступна по ссылке