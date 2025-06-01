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Ремонт дорог Соломбалы становится хитом летнего сезона в Архангельске

Информация от градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:

- Сегодня мы объявили аукцион по трем улицам, две из которых – в Соломбальском округе. 

Это улица Советская от Валявкина до Терехина, включая Таймырскую, - самый долгожданный объект.

 А также улица Терехина от Советской до ул. Адмирала Кузнецова. 

 В этот же контракт включили ул. Кировскую – от путепровода через ж/д пути до ул. Химиков. 

 Срок по всем трем – до 15 августа.

 Сейчас в Соломбале уже работают два подрядчика – занимаются ремонтом пр. Никольского, ул. Красных Партизан и ул. Краснофлотской.

 Накануне я выезжал на место, чтобы убедиться в оперативности дорожников и обсудить проблемные вопросы.

 Есть замечания по примыканиям, выявлены дополнительные объемы. На Никольском обнаружены ливневые колодцы, которые при предыдущих ремонтах закатали в асфальт. Это и было причиной образования луж. Поручил эти колодцы восстановить.

 Объемное финансирование на ремонт дорог в этом году выделено из областной казны – по поручению губернатора Александра Цыбульского. Подрядчики на сегодняшний день справляются, графики соблюдают.


25 июнь 13:52 | : Политика / Экономика

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