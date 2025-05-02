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Сергей Пивков наставляет молодежь

25 мая в Штабе общественной поддержки Единой России собрались активные студенты Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова — настоящие лидеры и драйверы перемен!

Главным экспертом встречи стал заместитель Губернатора Архангельской области, председатель Регионального совета сторонников Единой России Сергей Пивков. Его опыт и вдохновляющие идеи задали тон всему мероприятию.

Формат «мирового кафе» превратил обсуждение в настоящий мозговой штурм: пять команд с энтузиазмом работали над тем, как вовлечь ещё больше молодых людей в партийную жизнь, подготовиться к выборным кампаниям и сделать голос студентов по-настоящему услышанным.

Результат? Конкретные, свежие и амбициозные предложения, которые станут основой для новых проектов и инициатив в Архангельской области.

Это был день, когда идеи встретились с возможностями, а молодёжь показала, что готова влиять на будущее региона!


27 май 10:44 | : Политика

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