Сергей Пивков наставляет молодежь

25 мая в Штабе общественной поддержки Единой России собрались активные студенты Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова — настоящие лидеры и драйверы перемен!



Главным экспертом встречи стал заместитель Губернатора Архангельской области, председатель Регионального совета сторонников Единой России Сергей Пивков. Его опыт и вдохновляющие идеи задали тон всему мероприятию.



Формат «мирового кафе» превратил обсуждение в настоящий мозговой штурм: пять команд с энтузиазмом работали над тем, как вовлечь ещё больше молодых людей в партийную жизнь, подготовиться к выборным кампаниям и сделать голос студентов по-настоящему услышанным.



Результат? Конкретные, свежие и амбициозные предложения, которые станут основой для новых проектов и инициатив в Архангельской области.



Это был день, когда идеи встретились с возможностями, а молодёжь показала, что готова влиять на будущее региона!



