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Игорь Арсентьев: "Пусть на нашей земле всегда будет мир"

— Уважаемые северодвинцы! Дорогие ветераны!

Сегодня мы отмечаем самый главный праздник как для нашей страны, так и для всего мира — День Победы! Он отзывается болью в наших сердцах и большой гордостью за героев, которые одержали победу над врагом человечества — фашизмом.

В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Самые главные поздравления — ветеранам и труженикам тыла! Вы выстояли в самые тяжёлые годы, честно трудились во славу нашей Родины. Огромное спасибо каждому из вас за вклад, который вы внесли в нашу Победу, и в то, что Северодвинск носит почётное звание «Город трудовой доблести».

Сегодня потомки победителей с честью выполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации. Они доказали, что достойны памяти своих героических дедов и прадедов. Верим, что очень скоро наши ребята вернуться домой с победой! 

Мы должны свято хранить память о героях, знать историю нашей страны и делать всё, чтобы наш любимый город, родное Поморье и наша Россия процветали и славились новыми достижениями и победами!

Пусть на нашей земле будет мир и взаимопонимание, а наши дети растут в любви и верят в добро и справедливость!

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев

09 май 13:32 | : Политика

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