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Дмитрий Морев обещает 9 мая яркое зрелище в ночном небе Архангельска

От первого лица города:

- Готовим впечатляющий салют в честь 80-летия Победы!

 Запуск пиротехники мы организовали с баржи на рейде Северной Двины в районе Красной пристани. Приглашаю архангелогородцев 9 мая в 22 часа.

 Для разработки сценария фейерверка специалисты использовали профессиональное программное обеспечение. За 10 минут в небо будет выпущено 690 залпов.

 Используем пиротехнические изделия от 4 до 8 калибров с высотой подъема от 120 до 330 метров. Самые мощные - изделия калибра 8 дюймов: это красные, желтые и серебристые «пионы», а также «хризантемы» с треском и золотыми «пальмами».

На разной высоте будут раскрываться мерцающие кроссеты, звезды, водопады различной цветовой гаммы. Предусмотрено музыкальное сопровождение.

 Уважаемые архангелогородцы, убедительно прошу вас приходить на салют заранее. Для вашей безопасности вход на пристань будет организован через рамки металлоискателей. Это необходимая мера, отнеситесь с пониманием.

07 май 13:17 | : Политика

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