Архангелогородцы не верят в полную нормализацию отношений с США

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Рассуждая о будущем экономических взаимоотношений двух супердержав, лишь 8% архангелогородцев выказали уверенность, что США снимут санкции против России до конца этого года. По мнению 38% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый архангелогородец уверен, что все останется, как есть, либо будут введены новые ограничения. 29% респондентов затруднились с прогнозом. «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это»; «Вы помните: уничтожили СССР, нашу Родину, нашу культуру, огромное государство. А мы забываем, что ли об этой политике американской нации?» — комментируют опрошенные.

В том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию, мужчин уверены чаще женщин. Архангелогородцы от 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Впрочем, у экспертов нашей редакции есть другое мнение на этот счет.