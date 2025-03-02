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Лешуконская обструкция

Рассказывает депутат МО «Лешуконское» Алексей Шитиков:

- 19 марта 2025 года состоялась двадцать первая сессия Собрания депутатов Лешуконского муниципального округа первого созыва. На которой депутатам справедливоросам, а также другим депутатам не хватило всего лишь одного единственного голоса чтобы выставить главе округа Мартынову А.Ю. неудовлетворительную оценку по результатам его деятельности за 2024 год.

Почему депутаты хотели выставить главе неуд - спросите вы? Потому что в деревнях с начала года не производится вообще расчистка дорог. Люди с середины февраля месяца не могут выехать в населенный пункт. Они просто заблокированы в своих домах. Чтобы получить свою пенсию, они вынуждены выходить на трассу и ловить попутку. Топят снег, чтобы нагреть воды. В МО "Ценогорское'', как сказал сам лично глава - нет ни полена дров! Много проблем, и все эти вопросы просто не решаются, а копятся как снежный ком! 

Проведенный анонимный социальный опрос среди нашего населения в группе "Мой - Дом Лешуконье" также показал, что 85 процентов населения ставит главе - неудовлетворительно.

Голоса заинтересованных депутатов в наведении должного порядка на территории округа и депутатов партии «Единая Россия» распределились поровну.

Решение не принято! Интрига накаляется!

20 март 13:57 | : Политика / Скандалы

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