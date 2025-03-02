Глава Урдомы рассказал Госдуме про поморское житье-бытье

Сергей Якимов:

- 17 марта, по приглашению руководителя КПРФ Г.А. Зюганова, принял участие в заседании Круглого стола по вопросу стратегии развития местного самоуправления в Российской Федерации. Выступил с докладом о степени недофинансирования муниципальных образований на примере МО «Урдомское» о равнодушии органов власти к этой проблеме и о необходимости ее решать на федеральном уровне.



Около 40 выступающих - от глав муниципалитетов до докторов наук - за 4,5 часа все (кроме двух) выразили негативное отношение к проводимой в России муниципальной реформе и, в частности - к ликвидации городских и сельских поселений. По оценкам участников встречи, эта реформа уничтожит мелкие населенные пункты в России и народовластие вообще; более бездарного закона (о ликвидация поселений) еще не было; ликвидация поселений приведет к новому крепостному праву в России - и тому подобные оценки. Трудно было представить, что в стенах Государственной Думы так откровенно отрицательно будут отзываться о действующей власти. И при этом никому не было сделано ни одного замечания.



По итогам Круглого стола, все идеи выступающих будут сформированы в один документ и опубликованы. Госдуме будет предложено разработать стратегию развития местного самоуправления в России прежде, чем ликвидировать поселения. А руководитель КПРФ направится на прием к Президенту РФ с просьбой не подписывать этот закон - уничтожающий местное самоуправление».



