Глава Северодвинска рассказал, что ждет город этим летом

А ждут его масштабные ремонтные работы. Информация от Игоря Арсентьева:

- Продолжаем формировать планы на летнюю ремонтную кампанию. Кроме обновления дорог в рамках нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уделяем внимание ремонту «картами». Аукцион уже размещен.

Стоимость будущих работ определена в сумму 20 миллионов рублей. В ходе аукциона она останется неизменной. Победителем станет тот, кто предложит больший объём работ на эту сумму.

Заасфальтировать все дороги, как бы нам ни хотелось, не получится, но одним из приоритетных стоит участок в начале проспекта Победы. По этой дороге было много обращений от жителей, живущих в той части города, а также от работающих на предприятии «Северный рейд».