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Дмитрий Морев встретился с женами и матерями погибших героев

- В тёплой и торжественной обстановке поздравил с наступающим праздником 8 Марта женщин, которые заслуживают нашей особой заботы, - поделился своими переживаниями градоначальник областной столицы. - Это матери и жены бойцов, отдавших жизнь при исполнении долга на СВО, в горячих точках и локальных войнах прошлых лет.

- В Архангельске общественная организация семей погибших защитников Отечества объединяет более 300 человек. Сейчас она приняла под свою опеку родителей и жен участников СВО. Благодарю председателя организации Галину Николаевну Лоскутову и всех активистов за эту благородную миссию.

За чашкой чая мы обсудили многое: меры поддержки, гуманитарную помощь, подготовку к благоустройству воинского сектора на Валдушках, участие в памятных выставках и дальнейшее трудоустройство военнослужащих. У всех – безоговорочная вера в победу и готовность помогать друг другу.

Мамы, жены и сестры наших бойцов – сильные духом женщины, которые вызывают восхищение. Их поддержка и уверенность стоит за каждым героем, за каждой победной новостью. Спасибо! Здоровья вам и мира!


06 март 14:01 | : Политика

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