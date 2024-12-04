Иван Воронцов: "Мы обновили подход к городскому благоустройству"

Опыт Архангельска по содержанию общественных территорий могут распространить на весь регион. Этот вопрос обсудили на заседании Координационного совета представительных органов муниципальных образований при областном Собрании. На нём председатели представительных органов муниципалитетов обмениваются наработками.

Подробности от нового интернет-портала https://www.arhduma.ru/ :



- Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов рассказал коллегам о работе муниципальных учреждений «Городское благоустройство» и «Чистый город», которые занимаются содержанием общественных пространств.



МУП «Городское благоустройство» было организовано путем преобразования ранее существовавшего МУП «Аркомхоз». В ходе преобразования предприятие получило дополнительный функционал – благоустройство и содержание новых общественных территорий.



В 2022 году по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева для возрождения института дворников было создано МКУ «Чистый город». Учреждение обслуживает значимые общественные пространства, памятники, деревянные мостовые и зауженные центральные тротуары, а также детские площадки в Ломоносовском и Октябрьском округах.



Муниципальными предприятиями в зимний период проводятся работы по уборке снега, удалению наледи и осуществляется подсыпка песком тротуаров с использованием ручного труда и техники малой механизации. Это даёт значительные преимущества, так как объекты убираются более ответственно и бережно. В летний период проводятся работы по уборке и благоустройству территорий: покос травы, уборка случайного мусора, спил дикорастущих растений и прочее.



«Администрация Архангельска и городская Дума совместно работают по совершенствованию правовых норм в сфере наведения порядка. На предыдущей сессии были приняты обновленные правила благоустройства, которые позволяют вывозить брошенный автотранспорт, а также закрепляют обязательства по уборке прилегающей территории», - подчеркнул Иван Воронцов.



Кроме того, на региональном уровне губернатором Архангельской области Александром Цыбульским внесен законопроект с поправками в областное законодательство в сфере благоустройства. Документом предусматривается введение перечня новых правонарушений, за которые последует административная ответственность. Среди них – вынос грунта на колесах автотранспорта за пределы места проведения земляных работ, воспрепятствование вывозу мусора и прочее.



Ненадлежащее содержание мусорных контейнеров и некачественная уборка снега и наледи на пешеходных мостках, установленных вдоль ограждений мест проведения ремонтных и строительных работ, также нашло отражение в законопроекте.



Как отметила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева, после принятия законопроекта, муниципалитетам необходимо провести большую работу по обновлению собственных правил благоустройства. Необходимо изменить сознание людей и отношение к содержанию территории как вокруг жилых домов, так и нежилых зданий – магазинов, банков, почты, поликлиник, образовательных учреждений – везде необходимо поддерживать порядок.



«Обсуждение законопроекта также пройдет в стенах Архангельской городской Думы, чтобы выработать предложения на основе собственных наработок. Но самый главный посыл, который мы хотим донести – каждый собственник зданий, владелец бизнеса или специалисты в сфере уборки должны ответственно относиться к своей работе и содержать вверенную им территорию. Только совместными усилиями мы сможет сделать наш город чистым и уютным», - отметил Иван Воронцов.