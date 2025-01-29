Возрадуемся! Ольга Епифанова напомнила Поморью о своем существовании

Бывший лидер справеливороссов Архангельской области и бизнесвумен (торговля парфюмерией и средствами гигиены), ставшая сенатором от Республики Коми, Ольга Епифанова объявила, что с 2026 года россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке.

Ольга Епифанова:

- В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Политик уточнила, что сейчас в беззаявительном порядке Социальный фонд назначает пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. С 2026 года такой же механизм будет реализован и с назначением пенсий по старости.

Решение о назначении страховой пенсии Соцфонд будет принимать за месяц до наступления пенсионного возраста. Будущему пенсионеру направят уведомление о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов. При этом саму отсрочку можно будет получить, подав в соответствующее заявление в Социальный фонд.

Напомним, когда-то Ольга Епифанова представляла интересы жителей Архангельской области в Государственной Думе, но потом польстилась на кресло в Совете Федерации, предложенное ей главой Республики Коми и, распродав свой архангельский бизнес, присягнула на верность другому региону. Теперь здесь ее не видно и не слышно… а народ-то волнуется.