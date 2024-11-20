Дмитрий Морев принял участие в "Эстафете Памяти"

Патриотическую акцию проводит МЧС России в рамках Арктической экспедиции. Отправной точкой стал мемориал «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске. Здесь взята частица Вечного огня, которую участники экспедиции пронесут через всю страну. В торжественном мероприятии принял участие градоначальник областной столицы Дмитрий Морев.

В год 80-летия Великой Победы в Архангельске пройдет множество патриотических мероприятий: "Эстафета Памяти" запомнится своим особым смыслом.

В ходе экспедиции спасательные и пожарные подразделения отрабатывают действия при характерных для Арктики рисках. Будут испытаны новейшие образцы техники, оборудования и экипировки. Особая роль Арктики в энергетической, ресурсной, инфраструктурной безопасности - это реальность сегодняшнего дня и ближайших десятилетий.