"Единая Россия" оптимизировала партийные проекты

Теперь их 22 – каждый имеет собственные показатели эффективности

Работу по донастройке проектной деятельности «Единая Россия» завершила на заседании Президиума Генсовета 16 января, которое провёл секретарь Генсовета Владимир Якушев.

В первую очередь партия расширяет партпроект «Zа самбо».

«Мы запускаем проект «Выбор сильных». Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновлённого проекта - развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин», - отметил Владимир Якушев.

Реализацию ещё двух проектов - «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» - завершили и запустили новый.

«Партпроект «Школа ЖКХ» возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов. Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы – в том числе, конкурс «Лучший дом, лучший двор» и акцию «Международный день соседей». И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ», - пояснил Владимир Якушев.

Произошёл ряд кадровых изменений в управлении партпроектами.

«Координатором партпроекта «Историческая память» стал руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проект возглавлял Александр Хинштейн, он стал врио главы Курской области. В этом году перед руководством и командой проекта стоят особые задачи, на них акцентировал внимание Президент на заседании оргкомитета «Победа». В том числе, это работа по благоустройству мемориалов, памятных мест и поддержке наших ветеранов», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Ещё одно кадровое изменение – в общественном совете проекта «Предпринимательство». Его возглавил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Каждый из проектов партии по итогам Президиума Генсовета получил собственный паспорт с индивидуальными показателями эффективности.

Например, проект «Зелёная экономика» планирует к 2026 году добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно.

Рост удовлетворённости граждан товарами российского производства ставит одним из своих показателей партпроект «Выбирай своё» в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тысяч человек в год. Как отметил начальник отдела организационной работы Артем Докучаев, "Оптимизация партпроектов "Единой России" включает в себя ряд важных изменений, таких как запуск нового проекта "Выбор сильных", объединяющего самбо, дзюдо и спортивную борьбу, создание проекта "Школа ЖКХ", и обновление руководства проекта "Историческая память". Эти изменения, а также внедрение индивидуальных показателей эффективности, направлены на повышение результативности работы партии и улучшение жизни граждан."

Полный перечень федеральных партпроектов: «Безопасные дороги», «Выбирай своё», «Выбор сильных», «Городская среда», «Детский спорт», «Единая страна – доступная среда», «Женское движение Единой России», «Защита животного мира», «Здоровое будущее», «Зелёная экономика», «Историческая память», «Крепкая семья», «Культура малой Родины», «Мир возможностей», «Моя карьера с Единой Россией», «Новая школа», «Предпринимательство», «Российское село», «Старшее поколение», «Цифровая Россия», «Чистая страна», «Школа ЖКХ».