Елена Вторыгина: "Мы сделали серьезный шаг вперед"

«Единая Россия» внесла изменения в свою народную программу. Её привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов

Обновлённая народная программа «Единой России» дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389.

В программе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», в него вошли 13 положений:

Обеспечить возможности для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей;

Создать условия для профессиональной самореализации участников СВО и членов их семей;

Создать условия для вовлечения в общественно-политическую жизнь страны участников СВО и членов их семей;

Обеспечить комплексную медицинскую реабилитацию для участников СВО;

Обеспечить реализацию программы льготного автокредитования для участников СВО и членов их семей;

Обеспечить в первоочередном порядке предоставление мест в дошкольных и школьных образовательных организациях детям участников СВО;

Обеспечить для участников СВО и членов их семей льготное зачисление в вузы и учреждения СПО;

Обеспечить соблюдение трудовых прав участников СВО на сохранение рабочего места на период прохождения военной службы;

Обеспечить соблюдение права на одновременное получение двух пенсий по потере кормильца и по инвалидности для детей-инвалидов погибших участников СВО;

Обеспечить контроль за предоставлением кредитных каникул для участников СВО и членов их семей;

Обеспечить соблюдение права участников СВО и членов их семей на освобождение от начисления пеней за просрочку оплаты ЖКУ;

Обеспечить соблюдение права участников СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь и льготы на нотариальные услуги.

Кроме того, одно положение перенесли из направления «Развитие новых регионов» и изложили в новой редакции:

Обеспечить содействие в формировании и реализации федеральных и региональных решений, касающихся адресной поддержки участников специальной военной операции.

Направление «Хорошая работа – достаток в доме» дополнили следующими положениями:

Обеспечить стабильное, последовательное увеличение размера пенсий;

Обеспечить развитие платформенной экономики и занятости. Защитить права граждан при использовании онлайн-сервисов;

Обеспечить обновление и повышение эффективности служб занятости.

Направление «Крепкая семья» дополнили новыми положениями:

Закрепить правовой статус и предоставить меры поддержки студенческим семьям;

Создать комнаты матери и ребёнка, группы кратковременного пребывания детей в вузах;

Предоставить ежегодную семейную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей;

Обеспечить контроль над реализацией программы «Семейная ипотека» для семей, имеющих детей;

Расширить сеть женских консультаций в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах.

Одно положение изложили в новой редакции:

Обеспечить повышение безопасности перевозки детей в автомобиле.

Направление «Здоровье человека» дополнили новыми положениями:

Обеспечить модернизацию и переоснащение перинатальных центров;

Расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров для повышения доступности медицинской помощи с применением передовых технологий диагностики и лечения;

Увеличить охват населения обучением навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях, ДТП, травмах и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью людей.

Направление «Забота о каждом нуждающемся» дополнили новым положением: «Повысить уровень социального равенства, обеспечив достойный уровень жизни семьям с детьми, пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан, нуждающимся в мерах поддержки».

Направление «Современное образование и передовая наука» дополнили новыми положениями:

Разработать критерии оценки качества образования, сформировать национальный рейтинг образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования;

Реализовать программу капитального ремонта и оснащения оборудованием детских садов;

Построить передовые школы во всех федеральных округах;

Создать сеть современных кампусов мирового уровня.

Два положения изложили в новой редакции:

Реализовать программу капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования и общежитий,

Обеспечить развитие среднего профессионального образования, повысить престиж рабочих профессий. Создать условия для профессиональной реализации выпускников учреждений СПО.

Направление «Удобная и комфортная жизнь» дополнили положением «Разработать мастер-планы развития крупных и малых городов, городских агломераций».

Одно положение направления «Экология для жизни» изложили в новой редакции: «Обеспечить развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, сохранение их экосистем и биологического разнообразия».

Направление «Государство для человека» дополнили новыми положениями:

Обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу;

Обеспечить формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере государственного управления.

Направление «Экономика развития» дополнили новыми положениями:

Обеспечить развитие отечественного фондового рынка и улучшение инвестиционного климата;

Обеспечить развитие креативных (творческих) индустрий;

Расширить практику поддержки и развития малых технологических компаний, а также выращивания технологических команд.

Три положения изложили в новой редакции:

Обеспечить усиление конкурентных позиций российской продукции на зарубежных рынках;

Сформировать нормативные и институциональные основы ускоренной цифровой трансформации и роботизации на основе отечественного оборудования, а также программного и аппаратного обеспечения;

Обеспечить реализацию мер поддержки проектов технологического лидерства, модернизации экономики, повышения производительности труда и стимулирования НИОКР.

Направление «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны» дополнили положением «Обеспечить контроль за реализацией индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации».

Направление «Культура, история, традиции» дополнили положением «Реализовать программу «Земский работник культуры». Кроме того, из направления «Развитие туризма» перенесли положение «Содействовать развитию народных художественных промыслов».

Направление «Гражданская солидарность и молодёжная политика» дополнили новыми положениями:

Обеспечить развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни;

Способствовать достижению целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

Обеспечить возможность участия граждан в процессе принятия решений и мониторинге создания и модернизации социальных объектов и инфраструктуры ЖКХ.

В направлении «Развитие туризма» одно положение изложили в новой редакции: «Обеспечить развитие эко-, агро-, гастро- и событийного туризма в России».

Теперь в народной программе будет 17 направлений и 18 координаторов. Председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») является координатором направления «Финансовое обеспечение исполнения программы. Бюджетная и налоговая политика», у данного направления в программе нет индивидуальных пунктов.

«Обновлённая Народная программа «Единой России» – это серьезный шаг вперед! Очень важно, что дополнено новыми положениями направление «Крепкая семья». Год семьи заканчивается, но не заканчивается наша работа по обеспечению комфорта и благополучия наших семей с детьми различных категорий - многодетных, студенческих, молодых, одиноких родителей и других. В этом нам поможет новый президентский нацпроект «Семья», который стартует уже в следующем году. Кроме того, появление нового направления с 13 конкретными положениями, посвященными поддержке участников СВО и членов их семей подчеркивает важность социальной защиты наших героев и их близких»,- подчеркнула Депутат Государственной Думы ФС РФ от Архангельской области Елена Вторыгина

«Расширение программы в целом - теперь 389 положений - свидетельствует о комплексном подходе к решению важнейших проблем наших граждан. Это показывает готовность «Единой России» решать задачи различных сфер жизни: от улучшения качества жизни пенсионеров до развития современного образования. Замечательно, что программа постоянно развивается и учитывает новые вызовы времени и, самое главное, запрос людей, которых мы всегда ставим во главу угла»,- добавила она.

Изменения и дополнения согласованы с координаторами народной программы, а также с Минэкономразвития в рабочем порядке.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, Устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.