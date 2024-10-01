Игорь Арсентьев обещает решить насущные проблемы ненокшан

Глава Северодвинска рассказал о своей пятничной поездке в Неноксу:

- Содержание дорог внутри села и модернизация наружного освещения – такие вопросы сегодня интересуют нёнокшан. Предметно проговорили с жителями села, какими объектами нужно заняться в первую очередь. Много конкретных адресов, где хотели бы улучшить наружное освещение – договорились, что Комитет ЖКХ создаст карту таких проблемных точек, а сами жители определят первоочередность выполнения работ. В первую очередь займемся существующими опорами, где необходимо поменять или установить новые светильники.



Есть обращения и по дорогам, нарекания к подрядчику принимаются. Ненокский территориальный отдел подготовит предложения по изменению контракта на следующий год: объемы, периодичность и самое главное - контроль за содержанием. Частные вопросы о покосе травы в летний период и отсыпке территорий руководитель теротдела записал, будет решать, а мы вместе с жителями проконтролируем.



Вопрос возможности обеспечения подомового обхода фельдшера я пообещал уточнить у главврача северодвинской больницы. Понимаю, что иногда пожилые люди физически не могут дойти до медицинской помощи самостоятельно, поэтому постараемся посодействовать в этом вопросе. После встречи с жителями Нёноксы осмотрел текущее содержание дорог и обновленные светильники на улице Лесной и Первомайской.



Чуть не забыл поделиться, что на встрече вновь встретился с Татьяной Николаевной, которая весной попросила о подсыпке улицы Краснофлотской. Работы выполнены, наметили планы по подсыпке и дальше – вниз по улице. Всегда с благодарностью отношусь к таким встречам, когда нёнокшане оставляют на несколько часов повседневные сельские хлопоты, и помогают нам вместе решать проблемные вопросы одного из самого красивых сел региона.



